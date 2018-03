Arbeitsmarktdaten sind entscheidend für den USDCAD Die Anleger werden den US-Lohndaten besondere Aufmerksamkeit schenken Evans von der Fed wird am Abend über Geldpolitik sprechen

Zusammenfassung:Am Freitag werden sich die Anleger auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada konzentrieren. USD-Händler werden vor allem auf die Lohndaten achten, die bei der letzten Veröffentlichung einen Anstieg verbuchten. Die Daten aus Kanada könnten beim CAD zusätzlichen für Volatilität sorgen, nachdem er durch die Ankündigung von Trumps Einfuhrzöllen an Stärke gewonnen hatte. Des Weiteren werden erhalten wir mit der britischen Industrieproduktion am frühen Morgen eine wichtige Veröffentlichung aus Europa. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die italienische Zentralbank ihren monatlichen Bericht "Geld und Banken" um 11:00 Uhr veröffentlichen wird. 10:30 Uhr- Großbritannien, Industrieproduktion (Januar): Die Fertigungsindustrie in Großbritannien entwickelte sich in jüngster Zeit recht gut, da die Produktion ...

