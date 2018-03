NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 74 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere in erster Linie niedrigere Schätzungen für RTL Belgien im Zuge gesunkener Werbe-Einnahmen sowie höhere Kosten bei RTL Deutschland, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 09.03.2018

