Die EZB sagte nach ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag den Finanzmärkten keine weitere Ausweitung ihrer Anleihekäufe mehr zu, indem sie auf die zuletzt gewohnte Formulierung verzichtete, dass sie notfalls bereit sei, den Umfang und die Dauer der Ankäufe noch zu erhöhen. Dadurch bereiteten die Währungshüter mit einem ersten Schritt den Ausstieg aus ihrer in den letzten Jahren ultralockeren Geldpolitik vor. Die Leitzinsen beließ die EZB noch unverändert, doch schlug mit der Ankündigung diesen Weg ein. Im Handel wurde diese richtungsändernde Ankündigung allerdings bislang recht wenig beachtet. Andere Themen standen im Vordergrund. EZB-Präsident Mario Draghi erhöhte zwar die Wachstumsprognose, senkte aber zugleich die Inflationsprojektionen, so dass der ...

