Die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636) ist im Geschäftsjahr 2017 bei Auftragseingang und Umsatz gewachsen und hat das Ergebnis weiter verbessert.

Der Auftragseingang legte nominal um 3,0 Prozent auf 2.614,7 Mio. Euro (2016: 2.538,7 Mio. Euro) zu. Den Umsatz steigerte Dräger gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf 2.572,3 Mio. Euro (2016: 2.523,8 Mio. Euro). Währungsbereinigt nahm der Auftragseingang um 4,4 Prozent zu, während der Umsatz, bereinigt um Währungseffekte, um 3,3 Prozent zulegte.

Der Auftragseingang nahm währungsbereinigt in allen Regionen zu; der Anstieg fiel in der Region Europa am stärksten und in der Region Amerika am geringsten aus. Mit einem Wachstum von währungsbereinigt rund 3 Prozent nahm der Umsatz in allen Regionen in etwa ähnlich stark zu. Sowohl Produkte der Medizintechnik als auch der Sicherheitstechnik waren gefragt, wobei das Wachstum bei Produkten der Sicherheitstechnik prozentual stärker ausfiel.

"Dräger ist 2017 wieder gewachsen. Beim Auftragseingang erreichten wir den stärksten Zuwachs der vergangenen Jahre. Auch unseren Umsatz konnten wir nach der Wachstumsdelle im Vorjahr wieder ordentlich steigern. Von der positiven Umsatzentwicklung hat auch ...

