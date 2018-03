FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) - So viel Tariffrieden war selten zuvor: Im vergangenen Jahr sind die Konflikte zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern so glimpflich verlaufen wie nie zuvor in diesem Jahrtausend. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag vorgestellte Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). Das laufende Tarifjahr werde allerdings konfliktreicher verlaufen.

Die IW-Forscher haben nach eigenen Angaben 16 größere Tarifverhandlungen aus dem Jahr 2017 auf ihre Konfliktintensität untersucht. Lediglich im Einzelhandel sei es mehrfach zu Warnstreiks gekommen, sonst blieb es in der Regel bei geordneten Verhandlungen, die auch noch deutlich schneller zum Ende geführt wurden als in den Jahren zuvor. Nach gut drei Monaten waren sich die Tarifpartner im Schnitt einig. Im Streikrekordjahr 2015 waren im Schnitt mehr als sechs Monate bis zu einer Einigung notwendig.

Konfliktreicher läuft es nach IW-Einschätzung im aktuellen Jahr. In der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall neben den üblichen stundenweisen Warnstreiks auch ihre neuartigen 24-Stunden-Warnstreiks eingesetzt und dafür sehr viele Beschäftigte mobilisiert. Erste Warnstreiks gab es zudem im Öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Post, während im Bauhauptgewerbe die Verhandlungen kurz vor dem Scheitern standen. Nach Einschätzung des IW-Tarifexperten Hagen Lesch sieht es bislang aber nicht nach Urabstimmungen und Streiks aus./ceb/DP/men

