BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 08-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 08/03/2018 IE00B88D2999 24775 GBP 5028153.575 202.9527174 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 08/03/2018 IE00B7VB3908 397710 GBP 6639072.871 16.69325104 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 08/03/2018 IE00B7SD4R47 82719 EUR 16519412.66 199.7051785 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 08/03/2018 IE00B8JF9153 1087386 EUR 8403908.48 7.7285421 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 08/03/2018 IE00B878KX55 42375 EUR 9893657.391 233.4786405 Daily ETP



Boost ShortDAX 08/03/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 9067062.108 7.0039775 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/03/2018 IE00B7Y34M31 174896 USD 110481030.8 631.6955839 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 19168161.09 5.8062956 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 23239727.03 1265.849285 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/03/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 20558466.28 2.3285728 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/03/2018 IE00B7ZQC614 93603727 USD 98183354.87 1.0489257 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/03/2018 IE00B7SX5Y86 1011117 USD 41330959.84 40.8765354 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 08/03/2018 IE00B8HGT870 616787 USD 15160745.91 24.5801969 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 08/03/2018 IE00B6X4BP29 37475 USD 3702541.299 98.8003015 Daily ETP



Boost Copper 3x 08/03/2018 IE00B8JVMZ80 101513 USD 2268567.625 22.3475577 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 08/03/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2618111.509 58.1841347 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/03/2018 IE00B8VC8061 339929873 USD 60440959.12 0.1778042 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/03/2018 IE00B76BRD76 161299 USD 5785910.652 35.8707162 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 08/03/2018 IE00B7XD2195 6039197 USD 18591518.19 3.0784752 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 08/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1420585.523 103.5789663 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2346258.26 41.76322997 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 08/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2507332.374 67.1001786 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/03/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 885422.0742 151.2249486 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 08/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39190362.86 52.77729757 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 08/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1870959.69 215.3994577 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 08/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 260978629.7 5067.546208 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 08/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 150052445.8 18433.9614 Daily ETP



Boost Palladium 08/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 903243.2364 48.6006584 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 08/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1254688.068 132.4768312 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 677865.5072 139.3924547 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 189934.6832 3.3946611 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 08/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 345349.6233 66.4133891 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 08/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 625448.1461 84.5886051 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 08/03/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 518439.9707 87.0303795 Daily ETP



Boost Silver 2x 08/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 191455.1864 63.500891 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 08/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 610527.4699 41.7083939 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/03/2018 IE00B873CW36 3928264 EUR 34037567.7 8.6647862 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/03/2018 IE00B8NB3063 334030 EUR 31903970.46 95.5122907 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 365230.4391 131.3778558 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKS8QM96 274001 EUR 13328697.35 48.6447033 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 392421.6828 126.5876396 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 53095480.36 58.3942313 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 110033.2594 134.0234585 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8371590.656 52.19066018 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 241134.324 96.4537296 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/03/2018 IE00BKS8QT65 126211 USD 10948260.53 86.745692 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/03/2018 IE00BLS09N40 498204 EUR 18123196.4 36.3770592 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5038221.423 16.4111447 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/03/2018 IE00BLNMQS92 48400 EUR 4092462.711 84.5550147 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/03/2018 IE00BLNMQT00 78082 EUR 3878377.408 49.6705695 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 08/03/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1725623.168 18.796 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 08/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1646821.809 86.3249887 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 416646.6076 36.5961008 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 693423.6004 49.3188905 Short Daily ETP



Boost Brent 08/03/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7130033.754 21.118955 Oil ETC



Boost Gold 08/03/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2981722.995 26.8943518 ETC



Boost Natural Gas 08/03/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 630231.0037 20.4946507 ETC



Boost BTP 10Y 5x 08/03/2018 IE00BYNXNS22 271550 EUR 11421303.28 42.0596696 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 08/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2793524.136 52.0441936 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 08/03/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1771832.776 92.0241392 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 916317.2156 62.8216931 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2437729.284 104.704462 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/03/2018 IE00BYTYHS72 60980 USD 2678377.049 43.9222212 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/03/2018 IE00BYTYHR65 443057 USD 6590096.232 14.8741499 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9050476.608 274.2901142 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/03/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1189767.396 19.9397901 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 08/03/2018 IE00BYTYHQ58 54936175 USD 7413103.935 0.1349403 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 08/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8439740.204 164.5718894 ETP



Boost Bund 30Y 3x 08/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 318202.3399 108.2320884 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 08/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26219889.54 10162.74788 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 08/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 426640.1972 121.8971992 Short Daily ETP



