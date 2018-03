AlixPartners holt Peter Heckmann und Stefan Duderstadt an Bord

Beratungsunternehmen setzt Wachstumskurs fort und baut seine Expertise als Transformationsspezialist weiter aus.

München (9. März 2018) - Das global tätige Beratungsunternehmen AlixPartners holt mit Peter Heckmann (52) und Dr. Stefan Duderstadt (46) zwei erfahrene und international bestens vernetzte Experten an Bord. Peter Heckmann wird als Managing Director im Düsseldorfer Büro Transformations- und Wachstumsprojekte für Konsumgüter- und Handelsunternehmen bearbeiten und die Retail-Aktivitäten in Deutschland federführend ausbauen. Stefan Duderstadt ist Versicherungsexperte und wird als Senior Director von München aus die Financial-Services-Aktivitäten von AlixPartners unterstützen.

Peter Heckmann ist auf die Optimierung von Beschaffungsprozessen sowie des Supply-Chain-Managements spezialisiert. Er startete seine Karriere bei Booz Allen Hamilton. Ab dem Jahr 2000 war er dort Vice President und Partner. Er hatte unter anderem Führungsaufgaben als Head of Recruiting und als Leiter der europäischen Operations Practice. Die vergangenen Jahre konzentrierte sich Peter Heckmann auf den Ausbau des Neugeschäfts in der EMEA-Region mit Fokus auf die Branchen Konsumgüter und Handel.

Stefan Duderstadt blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche zurück - zunächst als Unternehmensberater, in den vergangenen zwölf Jahren in Leitungsfunktionen von Versicherungsunternehmen. Ab 2008 war der promovierte Diplom-Kaufmann Global Head of Corporate Strategy bei der Munich RE.

"Der Transformationsdruck ist in nahezu allen Branchen immens. Mit dem Ausbau unseres Teams von Beratern und Industrieexperten wollen wir diesem steigenden Bedarf gerecht werden. Wir beraten Unternehmen dabei, komplexe und anspruchsvolle Transformationsprojekte zielorientiert und effizient umzusetzen", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef bei AlixPartners. "Mit Peter Heckmann und Stefan Duderstadt haben wir nun weitere Transformationsspezialisten für die so wichtige Konsum- und Handelsgüterindustrie sowie die Versicherungsbranche an Bord."

Über AlixPartners AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in zeitkritischen und komplexen Transformationsprogrammen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise, funktionales Know-how, inklusive IT- und Digitalisierungs-Kompetenz, in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der Hebel für erfolgreiche Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, die kritischen Transformations-Vorhaben von Großunternehmen sowie mittelständischen Unternehmen umzusetzen. Umsetzungsstärke und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden werden groß geschrieben. Bei Bedarf übernehmen die erfahrenen Manager von AlixPartners auch interimistisch Führungsfunktionen.

AlixPartners hat über 1600 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. Im Berater-Ranking des Wirtschaftsmagazins Capital und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat sich AlixPartners 2017 den ersten Platz in der Kategorie "Transformation" gesichert. Befragt wurden dazu über 700 Manager deutscher Unternehmen. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.com

Weitere Informationen IRA WÜLFING KOMMUNIKATION Dr. Reinhard Saller T +49.(0)89. 2000 30-30 F +49.(0)89. 2000 30-40 alixpartners@wuelfing-kommunikation.de http://wuelfing-kommunikation.de/

