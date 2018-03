FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ungebrochener Optimismus in der Halbleiterbranche hat Aktien von Siltronic am Freitag auf ein Rekordhoch getrieben. Aussagen des taiwanesischen Chip-Herstellers Macronix International zu steigenden Wafer-Preisen sorgten zuletzt für ein Kursplus bei Siltronic von 3,5 Prozent auf 144,75 Euro. Das Rekordhoch lag bei 145,55 Euro.

Die Taiwanesen rechnen in diesem Jahr mit einem Preisanstieg von 30 Prozent für die Vorprodukte für die Chip-Hersteller. Das sorgte an der Börse von Taipeh für einen Kursgewinn der Macronix-Aktie von fast 6 Prozent. Bei bestimmten Chips werde das Angebot auch in diesem Jahr weltweit unverändert knapp bleiben, sagte der Chef von Macronix./bek/jha/

ISIN DE000WAF3001

