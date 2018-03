Bonn - Bei den Renditen am deutschen Rentenmarkt ergaben sich gestern im Tagesverlauf ausgeprägte Schwankungen, berichten die Analysten von Postbank Research.So sei die Rendite 10-jähriger Bunds unmittelbar nach Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen durch die EZB knapp über die Marke von 0,70% gestiegen. Grund hierfür sei gewesen, dass der Passus hinsichtlich einer möglichen, abermaligen Ausweitung des Volumens der Anleiheankäufe aus dem Statement entfallen sei, was von den Marktakteuren als Beleg für ein Fortschreiten der geldpolitischen Wende aufgefasst worden sei. Mit den etwas vorsichtigeren Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz hätten die Kurse am Rentenmarkt aber wieder den Vorwärtsgang eingelegt.

