Elektrohandwerksbetriebe mit Hauptsitz in Deutschland können sich ab dem 18. März und bis zum 31. Juli 2018 über die Internetseite www.elektromarken.de oder durch Ausfüllen des gedruckten Fragebogens in fünf verschiedenen Kategorien für den Elmar 2018 bewerben.

Gegliedert ist der Elmar in fünf Kategorien: Die Kategorien eins bis drei sind nach Unternehmensgröße gestaffelt. In der Kategorie vier können sich junge Betriebe, deren Gründung nicht länger als drei Jahre zurück liegt, für den »Elmar Newcomer« bewerben. Attraktive Arbeitgebermarken werden in der Kategorie fünf ausgezeichnet - der »Elmar Arbeitgeber« wurde 2017 das erste Mal verliehen. Während in ...

