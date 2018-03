FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 84 (133) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES ACACIA MINING WITH 'SELL' - TARGET 140 PENCE - BERENBERG INITIATES CENTAMIN WITH 'HOLD' - TARGET 156 PENCE - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1630 (1580) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE TO 'MARKET-PERFORM' (OUTP,) - PRICE TARGET 205 (270) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (83) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (83) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 189 (198) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - INVESTEC RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 950 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 830 PENCE - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2250 PENCE - LIBERUM RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ESURE TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 275 (250) PENCE - RBC RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 445 (440) PENCE - 'OUTPERFORM'



