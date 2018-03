Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein erstrangiger Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung hat 18 neue Partner und Principals im Technologie-, Industrie-, Konsumgüter- und Finanzsektor sowie in seiner kürzlich erweiterten Niederlassung in Kopenhagen aufgenommen.



Zu den 18 neuen Partnern und Principals gehören drei neue Berater, die am 7. Februar (http://heidrick.mediaroom.com/2018-02-07-Heidrick- Struggles-Launches-Heidrick-Consulting-Business) zum Anlass der Eröffnung des neuen Geschäftszweigs der Firma, Heidrick Consulting, bekannt gegeben wurden. Karla Martin (http://www.heidrick.com/Where-W e-Work/Consultants/Martin_Karla_23771) und Barbara Spitzer (http://ww w.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Spitzer_Barbara_23759) stießen als Partner zu Heidrick Consulting und Shaloo Kakkar Kulkarni (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kulkarni_Shaloo_23 731) wurde als Principal aufgenommen.



"Die Nachfrage nach unserer Kompetenz bei der Beratung von Kunden, die nach talentierten Führungskräften suchen und die Leistung ihrer Organisationen anheben möchten, steigt weltweit", so Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO bei Heidrick & Struggles. "Diese neuen Berater werden unsere Plattform und unser geistiges Eigentum nutzen, um unseren Kunden die Talente und Beratungsleistungen zu bieten, die sie für ihren Erfolg in einer sich schnell verändernden und riskanten Welt benötigen."



Global Technology & Services Practice: Partner: Charul Madan (Neu Delhi) und Tom Murray (Boston); Principal: Akhil Verma (New York)



- Madan (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Madan_Char ul_23768) kam im November 2017 von einer Boutiquefirma für die Führungskräftevermittlung, wo er als geschäftsführender Teilhaber und Hauptaktionär tätig war. Er begann seine Karriere in der Führungskräftevermittlung vor über 18 Jahren und hat mehr als 300 erfolgreiche Vermittlungen durchgeführt. - Murray (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Murray_To m_23917) bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Personal- und Talentmanagement und Recruiting mit. Er war der erste Chief Talent Officer von Dell Technologies, mit Verantwortlichkeiten in den Bereichen Talentstrategien für Führungskräfte, Talentmanagement, Bildung und Entwicklung und Nachfolgeplanung. - Verma (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Verma_Akhi l_23912) kommt von WNS Global Services, wo er als Corporate SVP, Americas, tätig war. Er wird sich auf die Bereiche Big Data und Analytik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Robotik-Prozessautomatisierung konzentrieren.



Industrial Practice: Principals: Scott Adams (Atlanta), Hunter Hohlt (Washington, D.C.) und Christine Yasaitis (New York)



- Adams (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Adams_Scot t_23920) verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Führungskräftevermittlung. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Reihe von Branchen, von öffentlichen und privaten Unternehmen, Private-Equity-Unternehmen bis hin zu kleineren Start-ups und globalen Fortune 500-Unternehmen. - Hohlt (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Hohlt_Hunt er_23770) ist Mitglied der Aerospace, Defense and Aviation Practice und bietet Executive Recruiting und Beratungsdienste für Führungskräfte für Verteidigungs- und Luftfahrtkunden. Zuvor war er bei PwC Strategy und Booz & Company tätig. - Yasaitis (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Yasaiti s_Christine_23855) ist Mitglied der Aerospace, Defense and Aviation Practice, die Führungskräftevermittlung und Beratungsdienste für Führungskräfte für US-amerikanische und internationale Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung sowie für Private Equity-Kunden anbietet, die in den Bereichen Industrie und Luft- und Raumfahrt tätig sind.



Consumer Markets Practice: Partner: Mike Gibney (Los Angeles); Principal: Reenu Saraf (Mumbai)



- Gibney (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Gibney_Mi ke_23749) bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Organisationstransformation und Ausrichtung von Führungsteams bei Heidrick & Struggles ein. Sein Hintergrund erstreckt sich über die Konsumgüter-, Industriegüter-, Medizinprodukte-, Pharma-, Öl- und Gas- und Transportindustrie. - Saraf (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Saraf_Reen u_23845) kommt von einer anderen führenden globalen Firma für die Führungskräftevermittlung. Sie war dort als Market Leader für Verbrauchermärkte in Indien tätig und leitete ein nationales Team, das für die Bereiche Consumer und Life Sciences verantwortlich war. Im Laufe ihrer Karriere hat sie mehr als 200 Vermittlungen in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Digital, Medien und Bildung durchgeführt.



Financial Services Practice freut sich über die Rückkehr des Partners Paul Charles (San Francisco)



- Charles (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Charles_ Paul_16449) kehrt zu Heidrick & Struggles zurück, wo er in den Bereichen Asset-Management und Legal & Compliance seine Karriere begonnen hatte. Nach drei Jahren bei einer anderen globalen Personalberatungsfirma wird er sich nun bei Heidrick & Struggles auf die Suche und Beratung von Führungskräften in den Bereichen Asset- und Wealth Management, Private Equity, Private Credit und Venture Capital konzentrieren.



Niederlassung Kopenhagen: Partner: Niels Bentzen, Peter Christiansen, Anne Mette Dissing-Imerkaer, Henrik Elsig Anderson und Frank Halborg; Principal: Annbritt Nielsen



Mit dem Abschluss der Übernahme von Amrop-Denmark durch Heidrick & Struggles am 1. Januar hat das Unternehmen sein branchenführendes Team in Kopenhagen um sechs Berater erweitert.



"Mithilfe dieser neuen Schlüsseltalente in unserer Niederlassung in Kopenhagen können wir den Bedarf an Talenten und Führungskräften unserer Kunden in ganz Skandinavien besser decken", so Jan Norgaard Lauridsen, verantwortlicher Partner für die Kopenhagener Niederlassung von Heidrick & Struggles.



- Bentzen (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bentzen_ Niels_23898) ist Mitglied der Global Technology & Services Practice und berät Kunden in den Bereichen Technologie und Medien sowie im Bereich der digitalen Transformation in einer Vielzahl von Branchen. - Christiansen (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Chr istiansen_Peter_23900) ist Mitglied der Financial Services Practice der Firma und berät Kunden aus den Bereichen Firmenkunden und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Verbraucherfinanzdienstleistungen, Versicherungen, Private Equity, Asset-Management und Pensionskassen. - Dissing-Immerkaer (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultant s/Dissing-Immerkr_Anne%20Mette_23876) ist Mitglied der Industrial and Consumer Markets Practices und bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Führungskräftevermittlung mit. - Elsig Anderson (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/E lsig%20Andersen_Henrik_23886) leitet die Nordic Heidrick Consulting Practice, die sich ausschließlich mit Beurteilungen von Führungskräften, Coaching und Entwicklungstraining von Führungskräften im privaten und öffentlichen Sektor beschäftigt. - Halborg (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Halborg_ Frank_23885) ist ein Mitglied der globalen Financial Services Practice der Firma. Bevor er zu Heidrick & Struggles kam, war er Partner bei einem anderen Unternehmen für Führungskräftevermittlung und zehn Jahre lang als geschäftsführender Direktor im Bankensektor tätig. - Nielsen (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Nielsen_ Annbritt_23875) ist verantwortlich für die Führungskräftevermittlung auf Geschäftsleitungsebene in allen Funktionen von Finanz- und Beratungsdienstleistungen in Skandinavien, mit Schwerpunkt auf der Vermittlung in den Bereichen Digital Banking, Data Science, Informationstechnologie, Betrieb und Risiko.



Informationen zu Heidrick & Struggles:



Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 60 Jahren ein Vorreiter bei der Führungskräftesuche. Das Unternehmen gilt heute als vertrauenswürdiger Berater, der mit integrierten Lösungsangeboten seinen Kunden dabei hilft, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com



