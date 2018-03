DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, hat die Verhängung von Stahl-Zöllen durch US Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Die USA schotten sich mit dieser Entscheidung bei Stahl weitgehend vom Rest der Welt ab", sagte Kerkhoff am Freitag in Düsseldorf. Mit diesem protektionistischen Eingriff in den internationalen Handel verschaffe die US-Regierung ihrer Stahlindustrie unfaire Wettbewerbsvorteile. Stahl aus anderen Ländern, der an die neue amerikanische Zollmauer stoße, werde sich vorrangig seinen Weg in Richtung des EU-Marktes suchen.

Kerkhoff forderte die Europäische Union auf, jetzt "umgehend und wirkungsvoll" die Stahlindustrie vor den Auswirkungen der protektionistischen US-Politik zu schützen. Die Branche fürchte nun die Umlenkung von Stahlmengen von bis zu 13 Millionen Tonnen vorwiegend auf den nicht durch generelle Importzölle abgeschotteten europäischen Markt, hieß es. Dies entspreche etwa der Hälfte der gesamten US-Stahlimporte im vergangenen Jahr.

"Es ist eine Gefahr für die deutschen Unternehmen", sagte ein Sprecher des Stahlverbands. Zuvor hatte bereits die IG Metall vor möglichen Auswirkungen auf Arbeitsplätze in Deutschland gewarnt. "Wir gehen davon aus, dass es Beschäftigungseffekte haben wird", sagte der Stahl-Experte der IG Metall, Heiko Reese. Derzeit könne aber noch niemand beziffern, in welchem Umfang dies geschehen werde.

Mit rund 1 Million Tonnen waren die direkten Exporte der deutschen Stahlindustrie in die USA im vergangenen Jahr dagegen vergleichsweise gering. Dabei habe es sich vorwiegend um hochwertige Spezialstähle gehandelt, sagte ein Verbandssprecher. 2016 hatten die deutschen Stahlhersteller rund 42,1 Millionen Tonnen Walzstahl produziert. Produktionszahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor./uta/DP/jha

ISIN DE0007500001 DE0006202005 AT0000937503

AXC0090 2018-03-09/11:26