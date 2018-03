Hannover (ots) - Das Fazit von Ausstellern und Besuchern fällt positiv aus: Die Premiere der secIT war rundum gelungen. Knapp über 1.000 Teilnehmer besuchten das neue Sicherheits-Event von Heise Medien am 6. und 7. März im Hannover Congress Centrum. In Vorträgen, Workshops und Expert-Talks stellten Fachleute Lösungen für die vielen Baustellen der IT-Sicherheit vor. Zentrale Themen waren die neue Datenschutzgrundverordnung, Internet of Things und Blockchain.



IT-Sicherheit im Unternehmen umfasst heute deutlich mehr als das Einrichten einer Firewall. Statt Flickschusterei und dem Reagieren auf Angriffe ist ein ganzheitliches und nachhaltiges Konzept erforderlich. Diese Auffassung spiegelt sich in nahezu allen Vorträgen wider und war auch Tenor bei den Besuchern. "Ob das Security Operation Center als schnelle Eingreiftruppe im Unternehmen selbst zur Verfügung steht oder über einen Dienstleister abrufbar ist, hängt von der Größe des Unternehmens ab. Wichtig ist, dass man Strukturen baut, die mehrschichtig sind, um schnell zu reagieren", erläutert Georg Schnurer. Der stellvertretende Chefredakteur vom c't-Magazin, hatte die Moderation auf der Vortragsbühne übernommen. Alle 25 Vorträge führender IT-Experten kamen gut an, fast immer versammelten sich 100 bis 140 Zuhörer vor der Forumsbühne. Auf große Resonanz trafen insbesondere die Live-Hacking-Events, die eindrucksvoll die Arbeitsweise von Hackern demonstrierten. Das Thema neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, das derzeit alle Unternehmen umtreibt, zog sich wie ein roter Faden durch fast alle Vorträge. Was verändert sich durch das neue Gesetz? Worauf muss ich als Webseitenbetreiber achten, um mich vor Abmahnung und Bußgeldern zu schützen? Welche Anforderungen stellt die neue EU-Verordnung speziell an die IT-Sicherheit? Antworten darauf lieferten unter anderem die Workshops der Heise-Justiziare; diese waren bereits im Vorfeld ausgebucht. Mit Spannung wurden zudem die Vorträge und Workshops zu IoT und Blockchain verfolgt.



Das ITK-Marktforschungsunternehmen techconsult GmbH verlieh für die besten IT-Security-Lösungsanbieter der techconsult-Anwenderstudie "Professional User Rating: Security Solutions 2018" Awards.



"Mit der Premiere der secIT sind wir sehr zufrieden", freut sich Jörg Mühle, Mitglied der Geschäftsleitung von Heise Medien. "Für das kommende Jahr steht bereits jetzt eine Wiederholung fest. Am 13. und 14. März laden wir wieder IT-Security-Experten zum Austausch ins HCC nach Hannover ein. Dabei stehen die Signale auf Wachstum: Wir haben die Eilenriedehalle gebucht, die deutlich größer ist als die Niedersachsenhalle, und setzen auf noch mehr Aussteller und Besucher."



Bilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/



OTS: Heise Medien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9679.rss2



Pressekontakt: Sylke Wilde Presse- und öffentlichkeitsrabeit Heise Medien +49 511 5352-290 sylke.wilde@heise.de