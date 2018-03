Die Marihuana-Branche blüht vor unseren Augen auf und die Investoren nehmen es mit Sicherheit zur Kenntnis. In den letzten 12 Monaten haben sich die meisten Pot-Aktien verdoppelt oder verdreifacht, da die legalen Verkäufe in die Höhe geschnellt sind und sich die öffentliche Meinung zugunsten von Cannabis verschoben hat.



In den USA hat eine Reihe von nationalen Umfragen ergeben, dass ein Rekordprozentsatz von Amerikanern für eine vollständige Legalisierung ist, selbst wenn die Bundesregierung ihre aktuelle Einstufung der Droge nicht verändert hat. Mittlerweile deuten Umsatzschätzungen aus verschiedenen Quellen darauf hin, dass die legale Cannabis-Industrie in Nordamerika mittelfristig jährlich zwischen 25 % und 35 % ...

