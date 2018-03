Per Tiefkühlung verflüssigtes Erdgas (englisch LNG) war lange Zeit eher eine Nische. Immer strengere Umweltauflagen für den Straßen- und Schiffsverkehr, Steuervergünstigungen sowie sinkende Technologiekosten machen den vergleichsweise sauberen Brennstoff aber zu einer attraktiven Alternative.



Die Nachfrage steigt und das Angebot hat Schwierigkeiten, mitzuhalten. Denn es sind immense Investitionen in entsprechende Infrastruktur und Ausrüstung erforderlich. Unternehmen, die sich in diese Wertschöpfungskette einklinken können, dürften schon bald massiv profitieren.



Deshalb habe ich mich mal nach den aktuell aussichtsreichsten umgeschaut und bin dabei unter anderem auf Vopak (WKN:A1CYGK), Atlas Copco (WKN:A14S17) und Chart Industries (WKN:A0KDX9) gestoßen.

LNG, ein weites Feld

Von der Förderung bis zur Nutzung ...

