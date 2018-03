US-Präsident Trump will die heimischen Stahlhersteller schützen. Doch sowohl in Amerika als auch in Europa wächst die Kritik der Unternehmen.

Um zu demonstrieren, dass die Arbeiter Amerikas hinter ihm stehen, hatte US-Präsident Donald Trump sie gleich ins Weiße Haus eingeladen. Während der Präsident seine Unterschrift unter die Importzölle auf Stahl und Aluminium setzte, stand hinter ihm eine Gruppe von Stahlarbeitern. Das ist die Berufsgruppe, die Trump mit dem umstrittenen Vorhaben schützen will.

Doch auch die US-Industrie ist längst nicht so geschlossen. wie es sich der US-Präsident wünschen würde. "Die heutige Aktion wird am Ende mehr amerikanische Jobs kosten als sie schaffen wird - und sie wird die Preise erhöhen", warnt Gary Shapiro, Chef der Consumer Technology Association, die rund 2200 Unternehmen der Unterhaltungselektronik-Industrie vertritt.

Mit seiner Kritik ist der Branchensprecher nicht alleine. Auch in der US-Autoindustrie fürchten die Hersteller, dass Trump mit seinem Vorhaben einen weltweiten Zoll-Wettbewerb lostreten könnte, der am Ende auch der amerikanischen Industrie schaden könnte.

Die Alliance of Automobile Manufacturers warnt bereits vor steigenden Stahlpreisen - auch für Stahl, der in den USA hergestellt wird. Die Folge seien höhere Fahrzeugpreise. Für den US-Automarkt, der ohnehin auf eine Absatzkrise zusteuert, ...

