Rentschler Biopharma und Leukocare berichten Erfolge der strategischen Allianz für die Entwicklung und Formulierung von Biopharmazeutika

- Erstes Jahr der Allianz generiert neue Projekte - darunter vier mit in den USA ansässigen Kunden - und belegt Erfolg der neuen Strategie

- Integration von Best-in-Class-Formulierung in den biopharmazeutischen Entwicklungsprozess schafft signifikanten Mehrwert und verkürzt Entwicklungszeit

Laupheim und München/Martinsried, 9. März 2018 - Die Rentschler Biopharma SE und die Leukocare AG berichteten heute über das erfolgreiche erste Jahr ihrer strategischen Allianz. Im Rahmen der Kollaboration werden in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt biopharmazeutischer Produkte formulierungsrelevante Aspekte berücksichtigt. Zu den Vorzügen dieses integrierten Ansatzes zählen Wettbewerbsvorteile, kürzere Entwicklungszeiten, Kosteneinsparungen und zusätzlicher Patentschutz für die Produkte der Kunden. Der gesamte Produktionsprozess kann effektiver gestaltet werden. Im vergangenen Jahr hat die Allianz mehrere neue Kundenprojekte gewonnen, darunter vier mit US-Unternehmen.

Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE, kommentierte: "Das erste Jahr dieser strategischen Allianz zwischen Rentschler Biopharma und Leukocare war ein großer Erfolg und hat unseren Grundgedanken bewiesen, Best-in-Class-Formulierungen innerhalb der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette bereitzustellen. Durch die Neupositionierung der Formulierung als wesentlicher Erfolgsfaktor in der biopharmazeutischen Entwicklung konnten wir lebhafte Diskussionen in der Branche anstoßen. Sowohl bestehende als auch neue Kunden haben sehr positiv auf diese neue Strategie reagiert."

"Im vergangenen Jahr ist unsere einzigartige Herangehensweise auf sehr viel Interesse und Anerkennung gestoßen", so Michael Scholl, CEO der Leukocare AG. "Wir konnten unseren Kundenstamm vor allem in den USA erweitern und freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Kunden und Entwicklungsprojekte zu akquirieren. Dieser innovative Ansatz bietet unseren heutigen und künftigen Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile, die es ihnen ermöglichen, das volle Potenzial ihrer Produkte und Märkte auszuschöpfen."

Leukocare ist der spezialisierte Technologiepartner von Rentschler Biopharma und übernimmt exklusiv die Formulierungsentwicklung für das biopharmazeutische Entwicklungsgeschäft. Rentschler Biopharma hat als erster und einziger CDMO-Partner Zugriff auf Leukocares patentgeschützte SPS(R) Formulierungstechnologien. Im Rahmen der ursprünglichen Vereinbarung hält Rentschler Biopharma einen zehnprozentigen Anteil an Leukocare und Dr. Frank Mathias ist Mitglied des Aufsichtsrats von Leukocare.

Zu Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie für damit verbundene Beratungsleistungen bei der Projektplanung, -durchführung und der Zulassung. Zu ihren Kunden gehören innovative Biotech-Unternehmen ebenso wie renommierte Pharmakonzerne weltweit. Der hohe Qualitätsstandard von Rentschler Biopharma SE wird durch langjährige Erfahrung und ausgeprägte Lösungskompetenz sowie durch modernste Technologien und zertifiziertes Qualitätsmanagement gesichert. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie www.rentschler-biopharma.com.

Zu LEUKOCARE AG Die LEUKOCARE AG in Martinsried, Deutschland, stellt eine Formulierungstechnologieplattform der nächsten Generation für den Schutz biologischer Präparate zur Verfügung, die die Entwicklung besserer Produkte erlaubt. Die proprietären SPS(R) Technologien werden Pharma- und Medizintechnikunternehmen für Entwicklungsprojekte zur Verfügung gestellt. LEUKOCAREs SPS(R) Technologien verbessern die Stabilität und Qualität von Biologics, wie Antikörpern oder Impfstoffen in Trocken- und Flüssigformulierung, und schützen Proteine in kombinierten Medizinprodukten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.leukocare.com.

Zur Allianz Rentschler Biopharma und Leukocare Die Allianz zwischen der Rentschler Biopharma SE und der Leukocare AG hat das strategische Ziel, in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt biopharmazeutischer Produkte formulierungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Damit wird sichergestellt, dass von Beginn an in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden das jeweilige Endprodukt eine Best-in-Class-Formulierung und -Darreichungsform erhält. Mit diesem innovativen Ansatz erzielen die gemeinsamen Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile und können zukünftig das maximale Produkt- und Marktpotenzial erfolgreich ausschöpfen.

