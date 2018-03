Bonn - Der Euro reagierte gestern in ähnlicher Weise wie die Rentenmärkte auf die EZB-Entscheidung und die nachfolgende Pressekonferenz, berichten die Analysten von Postbank Research. Zum US-Dollar sei er in der Spitze zunächst um mehr als einen halben US-Cent auf 1,2450 USD geklettert, habe in der Folge jedoch kräftig nachgegeben und schlussendlich gegenüber dem Vortag um 0,6% im Minus bei 1,2329 USD notiert.

