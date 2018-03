WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitskosten sind im Jahr 2017 etwas schwächer gestiegen als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde kalenderbereinigt um 2,1 Prozent zu. Im Jahr 2016 hatte der Anstieg 2,8 Prozent betragen. Die Bruttoverdienste stiegen 2017 um 2,2 Prozent, die Lohnnebenkosten um 1,8 Prozent.

Im vierten Quartal 2017 kletterten die Arbeitskosten im Vergleich zum vierten Quartal 2016 kalenderbereinigt um 1,5 Prozent. Dieser relativ niedrige Wert beruhe auf einem im Vergleich zum Vorjahresquartal geringeren Krankenstand, was die Zahl der geleisteten Stunden erhöhe, erläuterten die Statistiker. Der Zuwachs zum Vorquartal lag saison- und kalenderbereinigt bei 0,4 Prozent.

Für das dritte Quartal 2017 liegen für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Daten vor. Nach diesen Ergebnissen verteuerte sich in Deutschland eine Stunde Arbeit im Vergleich zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt um 2,2 Prozent. In der gesamten EU betrug der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten in diesem Zeitraum 2,1 Prozent. In Frankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit 1,7 Prozent niedriger aus als in Deutschland.

March 09, 2018

