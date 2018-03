Beim Trading gibt es, wie bei jedem Handwerk, Grundkenntnisse die man verinnerlicht haben muss, um erfolgreich zu sein. An der Börse ist eine Grundkenntnis absolut wichtig, um zu wissen was machbar ist und was nicht. Oft wird einfach nur stur an einer Position oder einer Trading Taktik festgehalten, ohne das sich der betreffende Trader überhaupt bewusst ist, ob seine Taktik in diesem Moment überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...