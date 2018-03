Liebe Leser,

die Mondi-Aktie kann sich in dieser Woche wieder erholen. Dabei hat das Unternehmen die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 in der vergangenen Woche präsentiert und diese sind teilweise unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Dennoch scheinen Anleger genug positive Dinge zu finden. Beim Umsatz hat man 7,09 Mrd. Euro erzielt. Erwartet wurden im Mittel 7,213 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab das Plus 7 %. Das EBITDA lag bei 1,444 Mrd. Euro. Hier rechneten Analysten ... (David Iusow)

