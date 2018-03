Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen", lautet eine goldene Börsenregel. Leider gibt es hierfür kein Patentrezept. Der abrupte Abverkauf an den Börsen seit Anfang Februar hat die Anleger aufgeschreckt. "Viele stellen sich nun die Frage, ob die seit 2009 währende Hausse an den Aktienmärkten vorbei ist. "Eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass an den Anleihenmärkten mehr und mehr eine geldpolitische Wende eingepreist wird. Auf der anderen Seite sieht die fundamentale Entwicklung alles andere als schlecht aus", sagt Marco Herrmann von der Fiduka Depotverwaltung. Macht ein Verkauf jetzt noch Sinn oder soll man lieber an schwächeren Tagen zugreifen?

