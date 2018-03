Die Anleger in Frankfurt haben am Freitag einiges zu verarbeiten. Donald Trump hat seine Ankündigung wahrgemacht und Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erlassen. Andererseits gibt es wohl im Mai - völlig überraschend - ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Wichtig wird ferner der Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag. Anleger werden genau auf die Lohnentwicklung schauen, die wiederum Aufschluss auf die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik geben soll.

