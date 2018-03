Liebe Leser,

die Aurora Cannabis Aktie sowie die Canopy Growth Aktie gehören innerhalb der überschaubaren Peer-Gruppe zu den stabilsten Werten in diesem Jahr, auch wenn die gesamte Branche in dem Zeitraum eine deutliche Korrektur übergegangen ist. Die Aktien von Aphria sowie MedReleaf haben beispielsweise bis dato immer noch mit Kursverlusten von über 20 % zu hadern. Die am besten performende Aktie aus der Branche ist jedoch die des Unternehmens Cronos. Diese kann seit Jahresbeginn immer ... (David Iusow)

