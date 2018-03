Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . In unserem wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2, in dem wir unsere Ideen umsetzen, wurde seit der gestrigen Ausgabe ein bisschen umgeschichtet. So haben wir gestern bei Immofinanz um 13:12 Uhr nach dem Aviso eines Aktienrückkaufprogamms (auch wenn dieses nicht sehr gross ist) zum Preis von 1,908 EUR zugekauft und dann teilweise in den Anstieg hinein ca. 2 Prozent höher einen Teil der zusätzlichen Stücke wieder gegeben. Mit 77,78 Prozent Buys ist Immofinanz zudem jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil.aktuelle Indikation: 1,93/1,95 Veränderung zu letztem SK: 0,94% ...

