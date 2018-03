München (ots) - Mit 3,05 Millionen Zuschauern erzielte "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gestern die zweitbeste Reichweite seit Start im Januar 2015; der Marktanteil lag bei 11,3 %.



Seit 1. Februar 2018 läuft die vierte Staffel der Serie um ein junges Ärzteteam am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt. In den Hauptrollen spielen Roy Peter Link, Philipp Danne, Katharina Nesytowa, Mirka Pigulla, Stefan Ruppe, Jane Chirwa, Mike Adler, Sanam Afrashteh, Marijam Agischewa, Horst Günter Marx, Gunda Ebert und Christian Beermann.



"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



planpunkt, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic, Tel. 0221/91255710, E-Mail: post@planpunkt.de