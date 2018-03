marktEINBLICKE um 12: Alles in bester Ordnung?

Nach der gestrigen EZB-Sitzung konnte der DAX deutlich zulegen. Am Freitagmittag legt das wichtigste deutsche Börsenbarometer den Rückwärtsgang ein. Wirklich alarmierendes passiert jedoch nicht, anders als wir es in den vergangenen Wochen einige Male sehen konnten. Warten wir ab, was die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Februar bringen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.305

MDAX -0,2% 26.005

TecDAX +0,7% 2.676

SDAX -0,3% 12.148

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.409

Die Topwerte im DAX sind Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) und Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). Damit kann sich die Merck-Aktie nach dem gestrigen Kurseinbruch erholen. Anleger zeigten sich angesichts eines Rückgangs beim 2017er-EBITDA nicht gerade begeistert.

