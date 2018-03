Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bereit für die Premiere: Klaas Heufer-Umlauf lädt in seinem neuen "Late Night Berlin"-Studio ab Montag, um 23:00 Uhr, auf ProSieben wöchentlich zur Late-Night-Show, die über Deutschland und die Welt spricht und lacht. Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien - Klaas Heufer-Umlauf kommentiert und diskutiert die wirklich wichtigen Themen und ist dabei ganz subjektiv. "In 'Late Night Berlin' werden wir alle Themen behandeln, über die gesprochen wird. Natürlich wird es auch politisch. Aber man darf bei all der Regierungsbildung auch die Kardashians nicht vergessen", erläutert Klaas Heufer-Umlauf.



In seinem neuen Studio begrüßt er jede Woche nationale und internationale Musik-Acts und Gäste. Auch eine Studioband gehört zur neuen ProSieben Late-Night-Show. Klaas Heufer-Umlauf: "Das Genre Late Night hat natürlich seine klassischen Elemente. Das heißt für uns aber nicht, dass wir diese auch klassisch umsetzen werden. Bis Montagabend wird uns da sicher etwas einfallen."



"Late Night Berlin" - ab Montag, wöchentlich um 23:00 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: LateNightBerlin



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2