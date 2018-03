Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 12.03.2018 -(Nr. 087) Zur Internationalen Handwerksmesse (07. - 13. März 2018): Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, Jahr 2017



Dienstag, 13.03.2018 -(Nr.088) Migration (Ab- und Zuwanderungen von und nach Deutschland), Jahr 2016 -(Nr.089) Schüler und Schülerinnen an Allgemeinbildenden Schulen, Schnellmeldung, Schuljahr 2017/2018 Zahl der Woche (11 Uhr): -(Nr.11) Stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern aufgrund von Depressionen, Jahr 2016



Mittwoch, 14.03.2018 -(Nr.090) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex),endgültige Ergebnisse, Februar 2018 -(Nr.091) Insolvenzen, Jahr 2017 -(Nr.092) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 4. Quartal 2017 -(Nr.093) Beschäftigte und Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 4. Quartal 2017 -(Nr.094) Zum Weltverbrauchertag (15. März 2018): Konsumausgaben der privaten Haushalte, Jahr 2017



Donnerstag, 15.03.2018 -(Nr.095) Baugenehmigungen, Januar - Dezember 2017 -(Nr.096) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Januar 2018 -(Nr.097) Umsatz im Gastgewerbe, Januar 2018 -(Nr.098) Haltung von Legehennen, Jahr 2017 -(Nr.099) Zum Equal Pay Day (18. März 2018): Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap), Jahr 2017



Freitag, 16.03.2018 -(Nr.100) Großhandelspreise, Februar 2018 -(Nr.101) Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten, Jahr 2016



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



