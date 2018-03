Wien/F Café (ots) - FashionTV feierte den Start des Vorverkaufs von FashionTV Initial Coin Offering (ICO) von "FTV Coin Deluxe", die Akzeptanz von Bitcoins und in naher Zukunft von FTV Coins Deluxe für F Produkte und Dienstleistungen und in den F Cafés, F Hotel, F Clubs und F Residenzen usw.



Es war ein luxuriöser Event mit der Performerin Crypto Queen Anja, die den Song "I want to be a Crypto Millionaere" präsentierte, umgeben von wunderschönen FashionTV-Models.



Der Präsident von FashionTV, Michel Adam, stellte persönlich das FTV ICO vor, in Anwesenheit einer grossen Kryptocommunity. FashionTV-Beratern wie Magdalena Isbrandt von "House of Nakamoto", Dr. Oliver Völker von Stadler Völkel Attorneys und dem internationalen FashionTV-Team.



In dem ICO wird das österreichische FashionTV-Unternehmen FTV Media GmbH bis zu 1,5 Milliarden "FTV Coins Deluxe" ausgeben. Ein Teil der Münzen wird in der ICO-Vorverkaufszeit zu einem Preis von 0,18 Euro und der andere Teil im Folgeverkauf zu einem Preis von 0,25 Euro ausgegeben. Einzelheiten zu den Nutzungsbedingungen finden Sie unter [www.ftv.com/ico] (http://www.ftv.com/ico).



Michel Adam sagte:



"Die Coins von Fashion TV sind ERC20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren. Die Münzen können von ihren Besitzern als Corporate Währung für verschiedene FashionTV-Produkte verwendet werden. Dies sind zum einen die klassischen Dienstleistungen der Unternehmensgruppe wie TV, Streaming und Video-on-Demand-Dienste unserer Modekanäle. Darüber hinaus will FashionTV der Blockchain-Community eine eigene Plattform für Luxusgüter und -dienstleistungen bieten und die Blockchain-Technologie der Modewelt näher bringen. Zu diesem Zweck entwickelte FashionTV eine Blockchain-basierte Lösung, um für die Models und ihre Eltern das Model-Geschäft transparenter zu machen, so daß sie mehr Geld bekommen und fair behandelt werden." (Siehe Chart)



