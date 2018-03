Brüssel - Seit einigen Monaten ziehen die Marktzinsen in Europa leicht an, so die Experten von Degroof Petercam Institutional Asset Management.Naturgemäß würden Anleihen bei steigenden Zinsen mit Kursverlusten bzw. steigenden Renditen reagieren. So hätten zum Beispiel europäische Staatsanleihen bester Bonität seit November 2017 einen leichten Renditeanstieg verzeichnet. Deutlicher hätten europäische Hochzinsanleihen reagiert, deren Bonität von den Rating-Agenturen mit BB+ oder darunter eingestuft werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...