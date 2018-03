Stuttgart - Zwei Nachrang-Anleihen der HSH Nordbank werden rege an der Börse Stuttgart gehandelt, so die Börse Stuttgart.So würden die 500 Millionen EUR schwere Anleihe (ISIN XS0142391894/ WKN 542696) mit einem Zinssatz von 1,990 Prozent p.a. sowie die Anleihe (ISIN XS0221141400/ WKN A0EY63) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen USD und einem Zinssatz von 7,250 Prozent p.a. aktuell stark schwanken. Beide Anleihen seien mit einer Mindeststückelung von 1.000 EUR bzw. USD nominal handelbar. Hintergrund sei, dass der Verkauf der HSH Nordbank durch Hamburg und Schleswig-Holstein an die Finanzinvestoren Cerberus und J.C.Flowers bei einigen Anleihegläubigern kritisch gesehen werde: Wegen der bevorstehenden Transformationsphase würden beispielweise Ausschüttungen auf die begebenen Hybridkapitalinstrumente nicht wie erwartet im Geschäftsjahr 2020, sondern erst 2024 geleistet, habe die HSH Nordbank angekündigt. (Ausgabe 9 vom 09.03.2018) (09.03.2018/alc/n/a)

