BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Warnstreiks bei der Deutschen Telekom werden auch Auswirkungen in Hessen haben. Die Gewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben für Montag rund 300 Beschäftigte an den Standorten Frankfurt, Gießen und Heusenstamm zu mehrstündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die bundesweiten Warnstreiks mit etwa 5000 Beteiligten beginnen bereits an diesem Freitag. Das entspricht etwa jedem siebten Beschäftigten in der Service- und Techniksparte der Telekom. Damit könne es zu Wartezeiten an der Kundenhotline kommen und sich die Verlegung neuer Kabel verzögern.

Die Verhandlungen für die rund 55 000 Tarifbeschäftigten waren am Donnerstag in Köln unterbrochen worden. Die dritte Runde ist für den 21. März in Berlin geplant.

Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Geld. "Bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 hat sich die Telekom für gute Zahlen feiern lassen. Damit ist auch für die Beschäftigten klar: Es ist genug Geld für eine spürbare Lohnerhöhung vorhanden", erklärte Verhandlungsführer Frank Sauerland./ceb/DP/stk

ISIN DE0005557508

AXC0107 2018-03-09/12:12