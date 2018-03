FRANKFURT (dpa-AFX) - Das drohende Aus für Borussia Dortmund in der Europa League hat am Freitag den Aktienkurs des Bundesliga-Clubs stark belastet. Er fiel um knapp 6 Prozent auf 5,72 Euro. Nach der Heimniederlage gegen den RB Salzburg könnte das Achtelfinale zur Endstation für die Borussen werden - und folglich Einnahmen aus TV-Übertragungen, Ticketverkäufen und dem Merchandising wegfallen.

In Ungnade war der BVB bei den Anlegern schon im Oktober vergangenen Jahres gefallen. Nach dem Unentschieden bei Apoel Nikosia in der Vorrunde der Champions League (CL) hatte sich ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem lukrativen Wettbewerb abgezeichnet. Vorausgegangen waren zwei Niederlagen gegen Tottenham Hotspurs und Real Madrid in den ersten beiden Runden.

Anfang Oktober waren die im Nebenwerteindex SDax notierten Aktien noch auf mehr als 8,36 Euro geklettert - auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren. Mit dem schwachen Auftreten des Teams in der Champions League waren die unter dem Börsenkürzel BVB notierten Papiere dann jedoch zwei Monate lang kontinuierlich gefallen.

Ende November rutschten sie erstmals seit Sommer vergangenen Jahres wieder unter die Marke von 6 Euro. Kurz zuvor hatten die Westfalen auch das letzte Heimspiel in der CL gegen Tottenham Hotspurs verloren. Schließlich verabschiedeten sich die Borussen mit einer 2 zu 3 Niederlage bei Real Madrid aus dem Wettbewerb. Damit entgingen ihnen Millionen. Seitdem pendelte der Kurs über weite Strecken um 6 Euro./bek/mis/jha/

