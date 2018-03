Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann, Philipp Selldorf und Sky Experte Dietmar Hamann



Unterföhring, 9. März 2018 - Am Sonntag ist bei Jörg Wontorra unter anderem Klaus Allofs zu Gast. Der 61-Jährige war bis Ende 2016 als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg tätig, nachdem er zuvor 13 Jahre lang die Geschicke des SV Werder Bremen geleitet hatte.



Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann vom Spiegel und Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung. Der Talk wird von Sky Experte Dietmar Hamann komplettiert.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland