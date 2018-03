Ludwigsburg (ots) - Die MHP Management- und IT-Beratung GmbH und die Serva Transport Systems GmbH haben ausgehend von einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit in einer Reihe von Projekten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die Unternehmen bündeln ihre Prozess-, Systemintegration- und Hardware-Kompetenzen und bieten dadurch einen voll integrierten Beratungsansatz an. Somit lassen sich in der Zusammenarbeit in Kundenprojekten viele Synergien nutzen. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Intralogistik-Software "Serva Control Tower" und die fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTFs) von Serva permanent weiterentwickelt. Die Algorithmik als Voraussetzung für Autonomie wird für die jeweiligen Prozesse gemeinsam von MHP und Serva konzipiert. Und die Integration der FTFs in die bestehende Systemlandschaft sowie die Prozesse übernimmt MHP - Beratung und Implementierung aus einer Hand.



Zu sehen sind die Referenzen und Ergebnisse der Partnerschaft unter anderem auf der LogiMAT 2018 (13. bis 15. März). Am gemeinsamen Messestand (Halle 7, Stand C 30) stellen Serva und MHP anhand einer Modellfabrik vor, wie Prozesse, IT-Systeme und Fahrerlose Transportfahrzeuge ineinandergreifen. Außerdem sind die beiden Unternehmen gemeinsam auf der HANNOVER MESSE 2018 (23. bis 27. April). Am SAP-Partnerstand (Halle 7, Stand A 02) wird das Thema Modellfabrik der Zukunft vorgestellt.



MHP ist eines der führenden Beratungsunternehmen - vor allem für Mobility und Manufacturing - und ein Tochterunternehmen der Porsche AG (81,8%). Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Symbiose aus Management- und IT-Beratung. Dabei optimiert und digitalisiert MHP als Digitalisierungs- und Mobilitätsexperte mit den Leistungsbereichen Management Consulting, System Integration und Managed Services die Prozesse seiner Kunden über die komplette Wertschöpfungskette. Aktuell beraten und betreuen mehr als 2.000 Mitarbeiter von 13 Standorten in Deutschland (Ludwigsburg (2), Frankfurt am Main, München, Nürnberg, Essen, Wolfsburg, Berlin), der Schweiz (Zürich/Regensdorf), England (Birmingham), den USA (Atlanta), China (Shanghai) und Rumänien (Cluj-Napoca) über 300 Kunden weltweit. Die Philosophie von MHP: Excellence. MHP - Excellence in Management- and IT-Consulting for Mobility and Manufacturing. www.mhp.com



Serva Transport Systems ist ein führender Anbieter von autonomen, fahrerlosen Transportfahrzeugen mit dem Fokus auf Intralogistik-Software. Dabei verhilft Serva namhaften Kunden - vor allem aus der Automobilbranche - zu mehr Effizienz und Flexibilität. Das Besondere am Serva-Ansatz ist die Kombination aus eigenen Hard- und Software-Lösungen, Planungskompetenz und offenen Schnittstellen zu Drittherstellern und ERP-Systemen. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen für jedes Anwendungsgebiet. Serva ist ein mittelständisches Unternehmen in Rosenheim. www.serva-ts.com



