München (ots) -



- Für die erfolgreichsten Unternehmen ist Digitalisierung fester Bestandteil ihrer Strategie - Digitalisierung bedeutet Transformation des Unternehmens mit klarem Fahrplan - AlixPartners untersuchte mit Telekom Deutschland und weiteren Partnern Zusammenhang von Digitalisierung und Unternehmenserfolg im Mittelstand



Können mittelständische Unternehmen durch Digitalisierung ihren wirtschaftlichen Erfolg steigern? Diesen Zusammenhang hat eine von der Telekom Deutschland, AlixPartners und Iskander Business Partner beauftragte wissenschaftliche Studie des Beratungsunternehmens Mind Digital und der Rheinischen Fachhochschule Köln untersucht. Die eingehende Befragung von 54 Unternehmen kommt zum Ergebnis: Mit dem Digitalisierungsgrad steigt der Gewinn im Durchschnitt um bis zu 20 Prozent. Digitalisierte Geschäftsprozesse sind dabei für fast 60 Prozent der Unternehmen wichtigste Treiber von steigendem Umsatz und wachsender Profitabilität.



Die Studie "Digitale Dividende im Mittelstand" identifiziert vier Gruppen von Unternehmen mit unterschiedlichem Digitalisierungsgrad. Die "Digital Leader" realisieren dabei das höchste Umsatz- und Gewinnwachstum. Sie zeichnen sich durch einen kulturellen Wandel aus, setzen mit digitalen Managementmethoden auf Transparenz, etablieren bereits neue Geschäftsmodelle und gestalten echte Kundenerlebnisse.



Die Studie macht klar: Die nach Umsatz- und Profitabilitätswachstum führenden Unternehmen definieren Digitalisierung als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie. "Sie haben zudem verstanden, dass Digitalisierung mit einer Transformation der Organisation und Prozesse einhergehen muss", sagt Dr. Roman Friedrich, Managing Director und Digitalisierungsexperte beim global tätigen Beratungsunternehmen AlixPartners. "Die digitale Transformation führt dann zum Unternehmenserfolg, wenn sie konsequent auf allen Ebenen vollzogen wird: Dazu können die Echtzeit-Vernetzung mit Lieferanten und Kunden gehören, neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Automatisierung operativer Prozesse und vor allem der Aufbau von digitaler Expertise bei den Mitarbeitern. Parallel an mehreren Baustellen zur arbeiten, erhöht die Komplexität. Priorisierung, das heißt, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt anzupacken, ist eine Mammutaufgabe!", ergänzt Markus Mantwill, AlixPartners-Managing Director und Transformationsexperte. "Der kritische Erfolgsfaktor für die digitale Transformation ist die Bereitschaft zur konsequenten Veränderung etablierter Strukturen und die Umsetzung entlang der operativen Ziele."



Die Studie stellt Transformationsstrategien erfolgreicher mittelständischer Digitalisierer, zentrale Handlungsfelder und Tools sowie disruptive Trends und Technologien vor. Die Ergebnisse basieren auf einstündigen Tiefeninterviews mit Entscheidern aus 54 mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen, die zwischen dem 1. November 2017 und dem 15. Januar 2018 geführt wurden. Auftraggeber sind Telekom Deutschland, AlixPartners und Iskander Business Partner.



Der Bericht steht auf der AlixPartners-Website kostenfrei zum Download zur Verfügung: Studie Digitalisierung steigert die Profite: http://bit.ly/2FtVe7r



Über AlixPartners



AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in zeitkritischen und komplexen Transformationsprogrammen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise, funktionales Know-how, inklusive IT- und Digitalisierungs-Kompetenz, in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der Hebel für erfolgreiche Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, die kritischen Transformations-Vorhaben von Großunternehmen sowie mittelständischen Unternehmen umzusetzen. Umsetzungsstärke und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden werden großgeschrieben. Bei Bedarf übernehmen die erfahrenen Manager von AlixPartners auch interimistisch Führungsfunktionen.



AlixPartners hat über 1600 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. Im Berater-Ranking des Wirtschaftsmagazins Capital und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat sich AlixPartners 2017 den ersten Platz in der Kategorie "Transformation" gesichert. Befragt wurden dazu über 700 Manager deutscher Unternehmen. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.com



