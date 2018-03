Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: Evotec Am Donnerstag war Evotec mit 13,60% auf 16,07 Euro grosser Gewinner, das bei (304% üblicher Tagesumsätze). Das Plus ist auch eine Ohrfeige für Shortseller. aktuelle Indikation: 16.11 / 16.13 Veränderung zu letztem SK: 0.26% Auf dem Radar: CovestroMit 82,51 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil. aktuelle Indikation: 88.22 / 88.26 Veränderung zu letztem SK: 0.50% Auf dem Radar: VectronVectron ist in die Top10 der meisgehandelten Titel bei wikifolio.com aufgestiegen. Und was macht Vectron? Mit über 200.000 Installationen in...

