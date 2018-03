Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat von der Bundesregierung eine Senkung ihrer Steuerbelastung und eine Erleichterung der Finanzierungsbedingungen gefordert. "Die Deutsche Wirtschaft appelliert an die neue Bundesregierung, Steuerpolitik als Standortpolitik zu nutzen", erklärten die vier Wirtschaftsverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH in einer Erklärung zum Münchener Spitzengespräch der Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In der aktuellen Lage reiche "ein Verzicht auf Steuererhöhung nicht aus", mahnten die Verbände.

"Deutschland kann sich hier vom internationalen Wettbewerb um die besten Rahmenbedingungen für die Betriebe und Unternehmen nicht abkoppeln." Eine "strukturelle Modernisierung der Unternehmensbesteuerung" müsse deshalb auf der Agenda bleiben. "Ziel muss es sein, die Steuerbelastung der Unternehmen zu senken, Finanzierungs- und der Rechtsformneutralität herzustellen und Sonderbelastungen - wie die durch den Solidaritätszuschlag - so schnell wie möglich zu beseitigen", verlangten die Verbände.

Wirtschaft und Gesellschaft befänden sich in einer "Zeitenwende mit hoher Dynamik", und die Wirtschaft sei sich darüber bewusst, dass gerade in Umbruchzeiten breite politische Kompromisse gefunden werden müssten. Dennoch nannten sie Verbände es "irritierend, wenn mit dem Koalitionsvertrag mehr Erschwernisse und mehr Belastung auf Unternehmen und Betriebe zukommen, statt Flexibilität und Erleichterung".

Die nächste Bundesregierung müsse wichtige Impulse für die Stärkung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität in der EU setzen. Unverzichtbar bleibe dabei aber die Wahrung der Einheit von Risiko und Haftung für alle Mitgliedstaaten. "Äußerst besorgt" zeigte sich die Wirtschaft in der Erklärung über die Entscheidung der US-Regierung, weitreichende Strafzölle zu verhängen. "Um eine Spirale des Protektionismus abzuwenden, sind Bundesregierung und EU gefordert, für das Welthandelssystem weiterhin einzustehen", erklärten die Verbände.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 05:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.