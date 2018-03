Die Heizölpreise bewegen sich am Freitag kaum. Vortagsverluste beim Ölpreis konnten wegen des schwachen Euro/Dollar-Kurs nicht an die Inlandspreise weitergegeben werden. Verbraucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwarten im Tagesverlauf minimale Aufschläge von etwa 0,05 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl. Die bearishen US-Lagerbestandsdaten des Department of Energy (DOE) belasteten die ...

