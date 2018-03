Die Digitalisierung lahmt, die Energiewende stockt, die Bildungsrevolution kommt kaum vom Fleck. Die neuen Minister von SPD und Union müssen alte Versäumnisse ausbügeln - und haben dafür nur wenig Zeit.

Nach einem Jahr Wahlkampf, Marathonverhandlungen, Balkon-Selfies und politischem Stillstand strömen die Parlamentarier kommende Woche zur Kanzlerinnenwahl in den Bundestag. Zum vierten Mal in Folge werden sie Angela Merkel zur Regierungschefin küren. Kurz darauf tritt zum ersten Mal die neue Regierung mit ihren Ministern und Staatssekretären an.

In ihren Büros wachsen längst die Berge an Akten, Anträgen und Studien in die Höhe. Seit Sommer vergangenen Jahres ist in Dutzenden Politikbereichen kaum etwas passiert. Stattdessen zirkelte die Berliner Republik monatelang um sich selbst. Nun muss die Regierung in der Wirtschaftspolitik entscheidende Fragen lösen: Wie soll Deutschland bei der Digitalisierung vorankommen? Mit welchen Mitteln können die Pathologien der Bildungspolitik kuriert werden? Und was passiert eigentlich auf den unzähligen Baustellen der Energiewende?

Auf die zuständigen Minister kommen entscheidende Monate zu. Peter Altmaier wird sich als Wirtschaftsminister die Energiewende vornehmen, die Newcomerin Anja Karliczek die versprochene Bildungsoffensive anpacken, Andreas Scheuer, Dorothee Bär und andere an der Digitalisierung herumschrauben. Allzu viel Zeit haben sie für ihre Aufgaben nicht. In spätestens drei Jahren steht der Wahlkampf zur nächsten Bundestagswahl an, bereits in einem halben Jahr wird in Bayern, neun Monate später in Sachsen gewählt. Umso dringender müssen die Minister und Staatssekretäre jetzt ran.

1. Digitalisierung:

Es muss nicht gleich das Flugtaxi sein - wirklich drängende Probleme gibt es in Sachen Digitalisierung genug. Der flächendeckende Breitbandausbau muss vorangetrieben werden, eine einheitliche Strategie für Künstliche Intelligenz tut Not - inklusive der Diskussion etlicher ...

