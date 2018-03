Der Versicherungskonzern verdiente 2017 erstmals mehr als elf Milliarden Euro. Sein Chef aber muss auf 270.000 Euro Gehalt verzichten.

Vom Gehalt eines Bill McDermott war Allianz-Boss Oliver Bäte schon immer weit entfernt. Der SAP-Chef verdiente im vergangenen Jahr knapp 22 Millionen Euro, auch dank hoher Bonuszahlungen für frühere Jahre. Bäte musste sich schon immer mit weniger als einem Drittel davon zufrieden geben. Am Freitag wurde nun bekannt, dass er im vergangenen Jahr sogar weniger verdient hat als ein Jahr davor.

5,93 Millionen Euro hat sich der 53-Jährige im abgelaufenen Jahr an fixen und variablen Gehaltsbestandteilen sowie an Versorgungsaufwand erarbeitet, ein Jahr vorher waren es noch 6,2 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht des Versicherers hervor, der am Freitagvormittag veröffentlicht wurde.

In der Gesamtsumme enthalten sind jedoch auch Bestandteile , die erst in den kommenden Jahren zur Auszahlung kommen. Direkt an Bäte überwiesen wurden mit 4,98 Millionen Euro allerdings mehr als ein Jahr davor. Da waren es 4,59 Millionen Euro. Der Vergütungsbericht der Allianz nennt diesen Posten "Zufluss".

Wie mittlerweile bei nahezu allen Dax-Gesellschaften üblich, setzt

