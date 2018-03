(Wiederholung: Im letzten Satz wurde das ausgefallene Wort "Tonnen" ergänzt, in der Überschrift die Konzernzugehörigkeit.)

EMLICHHEIM (dpa-AFX) - Nach gut zwei Monaten hat die BASF -Tochter Wintershall ihre geologischen Untersuchungen des Erdölfeldes an der deutsch-niederländischen Grenze in Emlichheim bei Nordhorn abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werden erste Ergebnisse der seismischen Messungen für Anfang 2019 erwartet.

Aus den Daten sollen 3-D-Modelle der geologischen Schichten des Untergrundes erstellt werden, um so die dort noch förderbaren Erdölmengen besser abschätzen zu können. Bei den Messungen wurden Daten in Terrabyte-Größe erhoben. Gut fünf Millionen Euro investiert die Ölgesellschaft in die Untersuchung, um damit insgesamt eine Fläche von 37 Quadratkilometern zu erfassen.

Winterhall fördert in Emlichheim seit 70 Jahren Öl und hatte im vergangenen Jahr 13 neue Bohrungen für 30 Millionen Euro durchgeführt. Das Unternehmen erwartet in Emlichheim, dem mit einer Förderung von 150 000 Tonnen Öl pro Jahr fünftgrößten Erdölfeld Deutschlands, noch Ölreserven für die nächsten 25 Jahre./eks/DP/men

