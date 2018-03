Stuttgart - Scheinbar ändert sich nichts - aber nur scheinbar, so die Börse Stuttgart.Wenn sich die europäischen Währungshüter treffen würden, um über den Leitzins im Euroraum zu entscheiden, müssten Marktbeobachter oft zwischen den Zeilen lesen. So sei es auch bei der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gewesen. Die amtliche Verlautbarung: Der Leitzins bleibe auf dem historisch niedrigen Niveau von null Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...