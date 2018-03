Frankfurt - Der Abverkauf am US-Rentenmarkt setzte sich auch im Februar fort, so die Experten von Union Investment.Gute Konjunkturdaten und eine unerwartet hohe Inflationszahl hätten die Marktteilnehmer verunsichert und Befürchtungen aufkommen lassen, die US-Notenbank könnte die Leitzinsen schneller als angenommen erhöhen. Schnell seien vier Zinsschritte bis Jahresende eingepreist gewesen. Die höheren Renditen hätten im weiteren Monatsverlauf eine Korrektur am Aktienmarkt ausgelöst. Kurzfristig seien US-Schatzanweisungen als sicherer Hafen stark gesucht gewesen. Die Rendite für zehnjährige Papiere sei daraufhin auf bis zu 2,65 Prozent zurückgegangen.

