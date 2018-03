BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Handelsstreit mit der USA hat EU-Kommissarin Vera Jourova die positiven Möglichkeiten einer transatlantischen Zusammenarbeit hervorgehoben. Sie bleibe davon überzeugt, dass es in der Beziehung zu den Vereinigten Staaten immer Szenarien gebe, von denen beide Seiten profitierten, sagte Jourova am Freitag in Brüssel. "Ich lehne die Sicht transatlantischer Beziehungen als Nullsummenspiel ab."

Der US-Handelsverein American Chamber of Commerce to the European Union verlieh Jourova einen Preis für ihre Bemühungen um die transatlantischen Beziehungen, zum Beispiel beim Datenschutz. Jourova habe maßgeblich zu Abschluss und Umsetzung des "EU-US-Datenschutzschilds" beigetragen.

Die auch als "Privacy Shield" bekannte Regelung war 2016 nach monatelangem Tauziehen in Kraft getreten und legt Standards für den Umgang mit europäischen Informationen in den USA fest./wim/DP/men

