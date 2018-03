München (ots) -



Von den Produzenten von "Homeland" und "Heroes", 11 Episoden Deutsche Free-TV-Premiere ab Donnerstag, 29. März 2018, ab 22:30 Uhr



Mit "Dig - Operation Armageddon" präsentiert RTL II ein weiteres hochwertig produziertes Serien-Highlight als deutsche Free-TV-Premiere. Die elfteilige Mini-Serie "Dig - Operation Armageddon" ist ein ambitioniertes Projekt von "Heroes"-Schöpfer Tim Kring und "Homeland"-Produzent Gideon Raff.



Peter Connelly (Jason Isaacs), ein in Jerusalem stationierter FBI-Agent, stößt bei Ermittlungen in einem Mordfall an einer jungen Archäologin auf eine jahrhundertealte Verschwörung...



Im Stil der spannenden Dan-Brown-Verfilmungen wie "The Da Vinci Code - Sakrileg" und "Illuminati" verbindet sie religiöse Mysterien und Verschwörungen von globalem Ausmaß zu einem packenden Abenteuer mit Star-Besetzung.



In den Hauptrollen sind Anne Heche ("Sechs Tage, sieben Nächte", "Wag The Dog"), Jason Isaacs (Lucius Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen) und Lauren Ambrose ("Six Feet Under", "Torchwood") zu sehen.



