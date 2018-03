Die EZB streicht den Hinweis auf die Ausweitung des QE im Ernstfall. Donald Trump macht Ernst mit den angekündigten Strafzöllen. In zwei Wochen soll es so weit sein. Die US-Börsen reagieren mit Gewinnen. Doch Europa leidet. Milliarden an Börsenwert vernichtet. Sichere Häfen sind gefragt wie der Yen. Doch Gold macht wenig bis nichts aus der Lage...