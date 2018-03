Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für Strafzölle auf Stahl und Aluminium besorgt gezeigt und ihre ablehnende Haltung dazu bekräftigt. "Wir haben diese Entscheidung mit Sorge zur Kenntnis genommen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Bundesregierung lehne unilaterale Strafzölle ab und halten diese für rechtswidrig.

"Die zur Begründung der Maßnahmen vorgebrachten Argumente bestätigen uns in der Auffassung, dass die Zölle nichts mit der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten zu tun haben, sondern rein wirtschaftlichen Aspekten dienen sollen", sagte der Sprecher. Man werde nun innerhalb der Europäischen Union die Entscheidungen "analysieren und überlegen, wie wir darauf reagieren". Sicherlich werde dies auch ein Thema beim EU-Gipfel Ende des Monats sein. Die EU werde hier "gemeinsam und geschlossen ihre Haltung deutlich machen".

Die Bundesregierung habe das Gesprächsangebot der USA an die EU zur Kenntnis genommen. "Wir müssen vor allem darüber sprechen, wie wir das Problem der globalen Überkapazitäten mulitlateral lösen können", sagte Streiter. Durch einseitige Maßnahmen sei dies nicht möglich. Solche Zölle träfen in erster Linie die Verbraucher und störten die internationalen Handelsströme. "Sie bergen die Gefahr von Eskalationsspiralen, die im Ergebnis allen schaden."

Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) habe am Donnerstag in einem Brief an den US-Handelsminister Wilbur Ross die deutsche Haltung noch einmal "sehr deutlich gemacht", ergänzte eine Sprecherin ihres Ministeriums bei derselben Pressekonferenz. Darin sei aufgeführt worden, dass es "keinerlei Anhaltspunkte" dafür gebe, dass europäische Importe die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Nach Trumps Entscheidung müsse man nun aber "einen Schritt nach dem anderen" machen. "Unser Ziel ist es nicht, hier jetzt willentlich zu eskalieren."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 06:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.